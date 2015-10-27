Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса

Обновленный рейтинг опубликован на сайте Doing Business.

При этом эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса.

В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.

Читайте такжеПорошенко: Украина поднимется по меньшей мере на 10 пунктов рейтинга Doing Business-2016

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина поднимется минимум на 10 позиций в рейтинге Doing Business.

В марте этого года министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявлял, что Украина рассчитывает в течение 2015 года улучшить свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) по версии Всемирного банка на 25 пунктов.

В 2014 году Украина заняла 112-е место в рейтинге Doing Business, улучшив свои позиции на 25 пунктов. При этом эксперты Всемирного банка отмечали, что наша страна имеет большой потенциал. В числе формирующих его факторов эксперты называли наличие в Украине трети мирового чернозема, выгодное географическое положение, достаточно большой внутренний рынок, а также вполне развитую инфраструктуру и индустриальную базу.

В марте 2014 года правительство Арсения Яценюка заявляло о планах войти в сотню лучших стран рейтинга Doing Business благодаря реформированию экономики и упрощению регуляторных процедур.