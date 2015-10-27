Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса
Украина поднялась на 13 позиций в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.
Обновленный рейтинг опубликован на сайте Doing Business.
При этом эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса.
В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.
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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина поднимется минимум на 10 позиций в рейтинге Doing Business.
В марте этого года министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявлял, что Украина рассчитывает в течение 2015 года улучшить свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business) по версии Всемирного банка на 25 пунктов.
В 2014 году Украина заняла 112-е место в рейтинге Doing Business, улучшив свои позиции на 25 пунктов. При этом эксперты Всемирного банка отмечали, что наша страна имеет большой потенциал. В числе формирующих его факторов эксперты называли наличие в Украине трети мирового чернозема, выгодное географическое положение, достаточно большой внутренний рынок, а также вполне развитую инфраструктуру и индустриальную базу.
В марте 2014 года правительство Арсения Яценюка заявляло о планах войти в сотню лучших стран рейтинга Doing Business благодаря реформированию экономики и упрощению регуляторных процедур.