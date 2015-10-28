Доллар растет после падения накануне в ожидании решения Федрезерва США

На мировых торгах в среду, 28 октября, курс доллара растет в отношении большинства мировых валют в ожидании решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике, согласно данным торгов.

Так, с начала торгов индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повысился на 0,06% - до 96,96 пункта.

Читайте такжеДефицит бюджета США сократился до рекордного за восемь лет уровняОчередное заседание ФРС США пройдет 27-28 октября. По мнению экспертов, Федрезерв сохранит базовую ставку на минимальной отметке, а ужесточение монетарной политики перенесут на 2016 год.

Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимума.