В России готовятся к новому шоку для экономики

Минэкономразвития допускает новый шок для российской экономики, если среднегодовая цена на нефть сорта Urals опустится до $40 за баррель и будет держаться на этом уровне в течение трех лет, сказал заместитель главы ведомства Алексей Ведев, передает Reuters.

"Консервативный сценарий... предполагает траекторию снижения нефти до $40 за баррель - среднегодовой уровень в 2016 году - и ... сохранение ее на этом уровне до конца 2018 года. По нашим оценкам, такое снижение будет означать повторный шок для российской экономики, внешний шок, что потребует дополнительное время для адаптации к этим новым условиям", - сказал он.

Читайте такжеКитай многомиллиардными инвестициями отвоевывает у России Центральную Азию - СМИ Минэкономразвития разработало пессимистичный сценарий развития экономики на ближайшую трехлетку при нефтяных ценах $40 за баррель, который предполагает продолжение рецессии в 2016 году (снижение ВВП на 1,0 процент), падение реальных доходов населения вплоть до 2018 года, курс 75 рублей за $1 к 2018 году.

По словам Ведева, при таком сценарии достижение докризисного уровня роста ВВП произойдет не ранее 2020 года.

Рисковый сценарий Центробанка со среднегодовой ценой на нефть "существенно ниже" $40 за баррель в 2016–2018 годах предполагает спад ВВП в 2016 году на 5 процентов и более, а также рост волатильности на финансовых рынках с резким ухудшением курсовых и инфляционных ожиданий. Инфляция составит 7–9 процентов в 2016 году, а ключевая ставка ЦБР в течение продолжительного периода будет оставаться высокой.