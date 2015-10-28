Национальный банк понизил курс золота

Национальный банк Украины в среду, 28 октября, понизил курс золота на 0,23% - до 266517,00 грн за 10 тройских унций, по сравнению с предыдущим днем (267174.37), согласно обнародованным на сайте НБУ данным об официальном курсе банковских металлов.

Читайте такжеНацбанк ужесточит требования для пунктов обмены валютУчетные курсы банковских металлов, установленные НБУ на 28 октября 2015 года за 10 тройских унций (грн):

959 XAU 10 Золото – 266517.00 (27 октября – 267174.37)

961 XAG 10 Серебро – 3612.39 (27 октября – 3687.85)

962 XPT 10 Платина – 227032.15 (27 октября – 230433.31)

964 XPD 10 Палладий – 156613.32 (27 октября – 160112.21).