Активы Нацбанка с начала года выросли почти в два раза

Активы Национального банка Украины за январь-сентябрь 2015 года выросли на 48,9% и на 1 октября составили 859,115 млрд грн, сообщается в отчетности НБУ, обнародованной в газете «Голос Украины».

Читайте такжеНБУ хочет завершить стресс-тестирование всей банковской системы до середины 2016 годаСогласно отчетности, рост активов обусловлен увеличением объема средств в валюте и банковских металлах в 9,3 раза - до 162,977 млрд грн, а также ценных бумаг нерезидентов в портфеле НБУ на 65% - до 145,686 млрд грн.

Обязательства НБУ за 9 месяцев выросли на 44,8% - до 718,506 млрд грн, в том числе средства госучреждений - в 7 раз – до 105,240 млрд грн, обязательства перед МВФ - в 2,5 раза - до 161,322 млрд грн,

Капитал НБУ в январе-сентябре вырос на 74% - до 140,609 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно обновленной отчетности НБУ за 2014 год по результатам проведенного аудита, активы Нацбанка выросли на 38,4% – до 277,269 млрд грн, обязательства - на 37%, до 496,727 млрд грн, капитал - на 43,5%, до 80,513 млрд грн.