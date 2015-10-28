Украина показала значительный прогресс в упрощении ведения бизнеса – Абромавичус
Обновленный рейтинг учитывает лишь реформы, проведенные до июля текущего года, поэтому фактическое место Украины может быть выше.
Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в упрощении ведения бизнеса, о чем свидетельствует обновленный рейтинг Doing Business, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на пресс-конференции в Киеве.
“Мы движемся в правильном направлении, всего два года назад страна занимала 112 место, сейчас же – 83”, – сказал он.
По словам Абромавичуса, обновленный рейтинг учитывает лишь реформы, проведенные до июля текущего года, поэтому фактическое место Украины может быть значительно выше.
При этом директор Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Чимяо Фан, присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что прогресс Украины является довольно значительным.
“Всего за один год место Украины в рейтинге значительно повысилось. Это хороший прогресс для страны”, – подчеркнул он.
Читайте такжеУкраина поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса
Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 13 позиций в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.
При этом эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса.
В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.