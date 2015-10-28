Украина в следующем году может войти в топ-50 стран по легкости ведения бизнеса

Украина в следующем году может войти в топ-50 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business.

Об этом написал советник министра экономического развития и торговли Украины Дмитрий Романович на своей странице в социальной сети Facebook.

“У нас есть все шансы уже в следующем году ворваться в Топ-50. И это на уже подготовленных проектах. А пока небольшими шагами движемся вверх”, - написал он.

По словам Романовича, конкретное место страны в рейтинге играет гораздо меньшую роль в инвестиционной привлекательности, чем общий тренд, который является позитивным.

Читайте такжеУкраина поднялась на 13 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 13 позиций в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.

При этом эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса.

В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.