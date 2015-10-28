Нацбанк в сентябре перечислил в госбюджет 8 миллиардов прибыли

Национальный банк Украины в сентябре 2015 года перечислил в государственный бюджет 8 миллиардов гривень своей прибыли за прошлый год, сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По данным Госказначейства, в январе-сентябре регулятор перечислил в госбюджет 47,125 миллиарда гривень.

В целом доходы госбюджета за этот период составили 384,322 миллиарда гривень, доходы общего фонда госбюджета – 361,312 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-августе 2015 года перечислил в государственный бюджет 39,125 миллиарда гривень своей прибыли за прошлый год.

Согласно госбюджету Украины на 2015 год, НБУ должен перечислить в казну не менее 60,5 миллиарда гривень прибыли, что почти в 3 раза выше показателя за 2014 год на уровне 22,807 миллиарда гривень.