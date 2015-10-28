Яценюк поручил главе ГФС уволить руководителя налоговой службы Киева

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства поручил главе Государственной фискальной службы Роману Насирову уволить начальника Главного управления ГФС в Киеве Людмилу Демченко.

"Дайте, пожалуйста, срочное поручение и увольте безотлагательно руководителя ГФС в городе Киеве, который, согласно акту, подлежит увольнению", - сказал Яценюк.

По словам премьера, Демченко находилась в списке руководителей ГФС, подлежащих люстрации, однако до сих пор так и не уволена с занимаемой должности.

“Куда-то пропала одна фамилия, по предварительным данным, которая осталась на своей должности. Это руководитель Государственной фискальной службы в городе Киеве, который подлежит немедленному увольнению. Я так понимаю, просто не успели подготовить документы”, - отметил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба по результатам проведения люстрационной проверки уволила 42% высшего руководства и 15% руководства в регионах.

Вопрос обновления кадров ГФС обсуждается более полугода – с момента назначения нового руководства службы весной текущего года. Премьер Яценюк не единожды призывал руководство Фискальной службы провести люстрацию, а также полную смену кадров по принципам и стандартам обновления полиции.