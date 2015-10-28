Украинцы стали чаще пользоваться платежными картами

Сумма операций с использованием платежных карт в Украине в январе-сентябре 2015 года увеличилась на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 865,89 миллиарда гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, за три квартала текущего года с использованием платежных карт было осуществлено 1,404 миллиарда операций. В структуре таких операций преобладают безналичные, их доля составляет 64,7%.

Количество банкоматов в стране с начала года сократилось на 9,5%, количество банковских терминалов – на 20,4%, а количество торговых терминалов – на 6%. Количество торговых предприятий, в которых можно рассчитаться платежными картами, за отчетный период сократилось на 1,5%.

С начала года количество держателей платежных карт сократилось на 15,4% - до 44,753 миллиона человек.

Лидерами по объему активных платежных карт остаются "ПриватБанк" (16,039 миллиона карт), "Ощадбанк" (3,977 миллиона карт), "Райффайзен Банк Аваль" (2,045 миллиона карт).

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Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием платежных карт в Украине за 2014 год увеличилась на 11,24% по сравнению с 2013 годом и составила 1,019 триллиона гривень.