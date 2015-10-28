Яценюк поручил Минэнергоугля упростить подключение бизнеса к электросетям

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства поручил Министерству энергетики и угольной промышленности упростить подключение бизнеса к электросетям, отметив, что сложность этой процедуры не позволила стране подняться на более высокую позицию в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

"Обращаюсь к Национальной комиссии по регулированию энергетики и Министерству энергетики. Подключение к системам электроснабжения – как была монополия, так и осталась, как были наихудшие условия подключения, так и есть, как не было новых законов и правил, так и нет. Я в очередной раз обращаюсь к органам, отвечающим за энергетику, внести соответствующие акты и дать предпринимателям на прозрачных и свободных условиях подключаться к сетям электроснабжения", - сказал Яценюк.

По словам премьера, ответственные органы должны обеспечить демонополизацию подключения к электросетям и перевести этот вопрос на региональный уровень.

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Как сообщал УНИАН, Украина поднялась на 13 позиций в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business, заняв 83 место.

При этом эксперты Всемирного банка отметили, что ключевой реформой, которая способствовала повышению рейтинга, является упрощение регистрации бизнеса.

В то же время, проблемными для бизнеса в Украине остаются подключение к электросетям, получение разрешений на строительство, ведение трансграничной торговли и процедура банкротства.