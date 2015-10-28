ГФС в ходе люстрации уволила 42% высшего руководства и 15% руководства в регионах

Государственная фискальная служба по результатам проведения люстрационной проверки уволила 42% высшего руководства и 15% руководства в регионах, заявил глава ГФС Роман Насиров на заседании правительства в среду.

"Мы обратились в Министерство юстиции, была проведена проверка. По состоянию на понедельник я уже уволил 42% руководства центрального аппарата и 15% руководителей в областях”, - сказал он.

По словам главы налоговой службы, с мая было уволено более 1500 руководителей разного уровня и назначено 500 новых.

В то же время, Насиров анонсировал дальнейшее сокращение штата ГФС.

“Мы к 1 января по поручению Кабмина готовим сокращение Государственной фискальной службы на 30%. Это значит, что с численности в 58 тысяч людей, которые у нас есть сейчас по штатному расписанию, будет менее 40 тысяч”, - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил незамедлительно выполнить требования Закона Украины об очищении власти и уволить порядка 42% представителей центрального аппарата Государственной фискальной службы и 15% высших чиновников на местах.

Вопрос обновления кадров ГФС обсуждается более полугода – с момента назначения нового руководства службы весной текущего года. Премьер Яценюк не единожды призывал руководство Фискальной службы провести люстрацию, а также полную смену кадров по принципам и стандартам обновления полиции.