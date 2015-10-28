В России бюджет на 2016 год назвали преступлением против собственного народа

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что бюджет на 2016 год в текущей редакции — это преступление против собственного народа, передает Газета.RU со ссылкой на сообщение пресс-службы депутата.

«Расходы на социальную политику, согласно проекту бюджета, находятся на втором месте. На нее планируется выделить 27,64% от всех расходов, или 5,65% ВВП. Это — социальные выплаты населению, включая пенсии. Рост данной категории расходов по отношению к 2015 году составит 5,66%, что ниже даже прогнозируемой инфляции, не говоря уже о фактическом уровне на конец 2015 года», — отмечает депутат.

Читайте такжеБанк России ухудшил экономические прогнозы - ожидает рецессию до 2018 годаРашкин обвиняет правительство в том, что оно не стремится к кардинальному пересмотру экономической политики, не стремится развивать конкурентоспособные импортозаместительные отрасли. Более того, депутат не видит в правительственных мерах антикризисного плана. По мнению Рашкина, правительство вообще не видит, что «на дворе кризис».

«За красивыми цифрами скрывается реальное сокращение расходов на социальные программы, что означает дальнейшее обнищание населения. Россия продолжает не выполнять свои социальные обязательства перед самыми незащищенными категориями граждан!» — негодует Рашкин.

Ранее сообщалось, что Россия не сможет покрыть дефицит бюджета из резервов уже с 2017 года.