В России с начала года инфляция превысила 11%

С начала текущего года индекс потребительских цен вырос до 11,2%, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Росстата.

"Лидерами роста стали огурцы, которые за неделю подорожали почти на 30%. За прошедшую неделю цены на яйца увеличились на 1,4%, масло подсолнечное, конфеты шоколадные, карамель — на 0,8–1%. Творог, сыры, мороженая рыба, рис, макароны, соль и чай подорожали на 0,3–0,6%", - говорится в сообщении.

Цены на овощи и фрукты в среднем выросли на 4,8%, в том числе на свежие огурцы и помидоры — на 29,9 и 21,3% соответственно.

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Отмечается, что сахар подешевел на 0,4%, свинина — на 0,1%, морковь — на 1,8%, лук — на 0,4%, яблоки — на 0,2%.