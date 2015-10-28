В России с начала года инфляция превысила 11%
16:55, 28 октября 2015Финансы
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За неделю, с 20 по 26 октября, инфляция составила 0,2%, как и две недели до этого.
REUTERS
С начала текущего года индекс потребительских цен вырос до 11,2%, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Росстата.
"Лидерами роста стали огурцы, которые за неделю подорожали почти на 30%. За прошедшую неделю цены на яйца увеличились на 1,4%, масло подсолнечное, конфеты шоколадные, карамель — на 0,8–1%. Творог, сыры, мороженая рыба, рис, макароны, соль и чай подорожали на 0,3–0,6%", - говорится в сообщении.
Цены на овощи и фрукты в среднем выросли на 4,8%, в том числе на свежие огурцы и помидоры — на 29,9 и 21,3% соответственно.
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Отмечается, что сахар подешевел на 0,4%, свинина — на 0,1%, морковь — на 1,8%, лук — на 0,4%, яблоки — на 0,2%.
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