СБУ проверяет сеть платежных терминалов 24nonstop по подозрению в финансировании террористов

17:58, 28 октября 2015
Финансы
881

Компания проходит по делу о финансировании боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР".

lb.ua

Служба безопасности Украины изъяла сервера у сети платежных терминалов 24nonstop в рамках расследования дела о финансировании терроризма, сообщает LB.ua.

"Сеть из 7 500 терминалов временно не работает - на их экраны выведено броское сообщение крупными белыми буквами на черном фоне о том, что компанию "разрушает СБУ". Компания заявила, что терминалы могут не работать несколько дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в решении суда, по которому СБУ провела обыск, речь идет о том, что двое физлиц-предпринимателей зарегистрировались в органах "ЛНР" и "ДНР" и предоставляли незаконные финансовые услуги. При этом они были дилерами "Ай Ти Финанс", которая предоставляет услуги под ТМ 24nonstop.

Также, в документе говорится о том, что компания не останавливала свою деятельность на территории, контролируемой "ДНР" и "ЛНР", и предоставляла "техническую помощь в материальном обогащении для финансовой поддержки" боевиков.

Серверы изъяты для получения доступа к информации о проведенных финансовых операциях.

Читайте такжеСБУ предотвратила выведение в оккупированный Крым 200 миллионов гривень государственных средств

Как сообщал УНИАН, 6 июня Служба безопасности Украины заблокировала три электронных кошелька, на которые поступали деньги для финансирования пророссийских бандформирований. СБУ официально передала реквизиты электронных кошельков Администрации платежной системы, которая моментально остановила их обслуживание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter