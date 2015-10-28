СБУ проверяет сеть платежных терминалов 24nonstop по подозрению в финансировании террористов

Служба безопасности Украины изъяла сервера у сети платежных терминалов 24nonstop в рамках расследования дела о финансировании терроризма, сообщает LB.ua.

"Сеть из 7 500 терминалов временно не работает - на их экраны выведено броское сообщение крупными белыми буквами на черном фоне о том, что компанию "разрушает СБУ". Компания заявила, что терминалы могут не работать несколько дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в решении суда, по которому СБУ провела обыск, речь идет о том, что двое физлиц-предпринимателей зарегистрировались в органах "ЛНР" и "ДНР" и предоставляли незаконные финансовые услуги. При этом они были дилерами "Ай Ти Финанс", которая предоставляет услуги под ТМ 24nonstop.

Также, в документе говорится о том, что компания не останавливала свою деятельность на территории, контролируемой "ДНР" и "ЛНР", и предоставляла "техническую помощь в материальном обогащении для финансовой поддержки" боевиков.

Серверы изъяты для получения доступа к информации о проведенных финансовых операциях.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня Служба безопасности Украины заблокировала три электронных кошелька, на которые поступали деньги для финансирования пророссийских бандформирований. СБУ официально передала реквизиты электронных кошельков Администрации платежной системы, которая моментально остановила их обслуживание.