Нацбанк согласовал приобретение акций трех банков

Национальный банк Украины согласовал приобретение существенного участия акционерам трех банков.

Согласно сообщению на сайте регулятора, НБУ разрешил приобрести 24,5277% акций в "Первом инвестиционном банке" Михаилу Спектору.

По информации регулятора, второй владелец существенного участия - Александр Клещук владеет 48% акций банка. Всего по состоянию на начало 2015 года участниками банка были 17 юридических и 17 физических лиц.

Регулятор также согласовал приобретение существенного участия Владимиру Гисему и Мирославу Гисему в "Коминвестбанке", которые независимо от формального владения имеют возможность решающего влияния на управление деятельностью банка.

Кроме того, НБУ, разрешил семье Суркисов в составе Игоря Суркиса, Марины Суркис, Григория Суркиса и Светланы Суркис приобрести существенное участие в "А-Банке".

Нацбанк также завершил проверку имущества владельца "Кристалбанка" - Марины Ленинг и пришел к выводу, что структура собственности банка прозрачна.

Регулятор напомнил, что эти четыре банка принадлежали к перечню банков, в которых процесс легализации структуры собственности находился в завершающей стадии.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые в случае нераскрытия информации о реальных собственниках в установленном регулятором порядке могут быть признаны проблемными.

В этом году НБУ обязал банки предоставить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах в рамках вступившего в действие с 8 марта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц".

Согласно обновленному законодательству, к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от принадлежащего им пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.