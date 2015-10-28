Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 22,88 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2288,6491 (28 октября – 2286,3258)

100 EUR – 2536,9675 (28 октября – 2528,9050)

10 RUR – 3,5040 (28 октября – 3,6005)

Читайте такжеНБУ расширил перечень валют для банковских операций

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,90/22,98 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3410/25,4270 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3590/0,3610 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,8865 гривни/доллар, к этому часу было заключено 530 сделок на сумму 374,72 миллиона долларов.