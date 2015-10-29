Кредитное здоровье россиян стремительно ухудшается: 6 миллионов в долговой яме

Кредитное здоровье россиян пошатнулось. Сейчас 18% заемщиков имеют кредит, просроченный на 60 дней и более. Это - рекордный показатель с 2008 года, свидетельствуют данные НБКИ. Проблемные долги будут нарастать, а прибыль банковского сектора падать, считают эксперты, пишет Газета.RU.

Темп снижения индекса кредитного здоровья россиян нарастает. За весь прошлый год снижение индекса составило 6 пунктов. За 9 месяцев 2015 года индекс снизился на 7 пунктов.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года«Индекс падает на 2-3 пункта в квартал. Сейчас «плохие» долги, просроченные свыше 60 дней, имеют 17-18% заемщиков или 6 млн россиян», — говорит эксперт НБКИ Владимир Шикин.

Всего кредиты имеют 35 млн россиян. По данным ЦБ РФ, кредитов физическим лицам выдано на 10,8 трлн руб.

«Особенно сильно просел сегмент ранее перегретого необеспеченного потребительского кредитования, но ипотечное кредитование показывает небольшой рост (ипотечный портфель банков вырос на 4,9% с начала года), что является позитивным сигналом», - заявляла на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отчитываясь в Госдуме.

Но говорить о позитивных сигналах, видимо, преждевременно. По данным НБКИ, 20 млн заемщиков учитываются банками, как потенциально проблемные – с просрочкой более одного месяца. Но эта статистика пока не учитывается Центробанком.

ЦБ и банковский сектор предпочитает считать проблемными те кредиты, которые имеют признаки дефолта. Это когда заемщик не обслуживает долги 90 дней и более.

«По итогам этого года мы ожидаем прибыль банковского сектора в диапазоне 100–200 млрд рублей (это в 3,5 раза меньше, чем в 2014 году)», — признала Набиуллина.

Ухудшение кредитного здоровья наблюдается во всех российских регионах.

Кредитное здоровье граждан продолжит ухудшение, считают эксперты. Причины – экономические. «Если учесть темпы роста номинальных зарплат в сравнении с инфляцией, то вывод очевиден - рост «плохих» долгов продолжится», — согласен ведущий аналитик «Райффайзенбанка» Денис Порывай.