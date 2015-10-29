Активисты предлагают ввести 5-летний мораторий на внесение изменений в упрощенную систему налогообложения

Об этом говорится в сообщении Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця".

Как отмечается, "упрощенная система налогообложения обеспечивает рабочие места миллионам украинцам. Поэтому ее пересмотр и демонтаж может спровоцировать социальный взрыв. Так, как это было в 2010 году, когда десятки тысяч предпринимателей вышли на Налоговый майдан. Чтобы не допустить усиления давления на малое и среднее предпринимательство, Всеукраинское объединение "Фортеця" предлагает ввести 5-летний мораторий на внесение изменений в упрощенную систему налогообложения".

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Согласно сообщению, такая инициатива – ответ на увеличение количества желающих ликвидировать упрощенку. "Ведь после того, как против действующей системы единого налога выступило Министерство финансов, к ним присоединились депутаты-авторы проекта Налогового кодекса, зарегистрированного в парламенте 26 октября", - отмечают члены "Фортеци".

В частности, в документе предлагается запретить работать на упрощенной системе налогообложения целым группам предпринимателей – владельцам предприятий питания, гостиниц, ювелирам, тем, кто занимается производством и продажей одежды из кожи и меха и другим.

"Фактически речь идет о ревизии упрощенной системы налогообложения. Но мы понимаем, что это только первый шаг. За ними будут следующие, после чего уже через несколько лет упрощенка может быть полностью ликвидирована. Это напоминает продолжение политики Азарова, который во что бы то ни стало, хотел отменить систему единого налога", – считает народный депутат, председатель Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан.

"Однако есть несколько весомых причин этого не делать. Прежде всего, это роль, которая выполняет упрощенная система налогообложения в Украине. Она дает работу нескольким миллионам украинцам и обеспечивает социальную стабильность. В случае отмены упрощенки, мы потеряем значительное количество рабочих мест. Это обернется дополнительными расходами из бюджета, ведь по подсчетам, чтобы обеспечить 1 млн. людей доходом в размере прожиточного минимума, надо потратить из бюджета более 14 млрд. грн. Но самое главное – это усилит напряжение в обществе и может привести к непредсказуемым последствиям", - подчеркнули во Всеукраинском объединении малого и среднего бизнеса "Фортеця".

Вместе с тем, напоминают активисты, "исходя из этого, Президент Украины Петр Порошенко неоднократно предупреждал, что откажется одобрять налоговую реформу, если она не будет предусматривать сохранение единого налога для малого и среднего предпринимательства".

"Упрощенная система налогообложения должна работать в таком виде, как сегодня, пока не заработает новая система налогообложения и не начнет восстанавливаться экономика. Никаких изменений и попыток решить проблемы чиновников и крупного бизнеса за счет мелких предпринимателей, поскольку это будет иметь серьезные негативные последствия", – убеждена Продан.

Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса "Фортеця" создано в 2011 году инициаторами и активными участниками Налогового майдана. Основной задачей организации является создание условий для ведения предпринимательства в Украине, демонополизация экономики и обеспечения равной конкуренции. Членами "Фортеци" являются почти 100 тыс. человек по всей Украине.