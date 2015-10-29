Федрезерв США сохранил уровень ключевой ставки, но поднять его может уже в декабре

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 0,00-0,25 процента годовых, но смягчила тон в отношении влияния ситуации на зарубежных рынках на американскую экономику, оставив дверь открытой для ужесточения денежно-кредитной политики в декабре, пишет Reuters.

По итогам двухдневного заседания 27-28 октября Центробанк США сообщил, что следит за экономической и финансовой ситуацией за рубежом, но исключил из текста заявления упоминание о возможном влиянии глобальных рисков на американскую экономику, что означает смягчение риторики регулятора по сравнению с заседанием в сентябре.

Читайте такжеПравительство надеется на расширение торговых связей и приход инвестиций из США - АбромавичусФедеральный комитет по операциям на открытом рынке также сообщил, что рост числа рабочих мест в США замедлился, а уровень безработицы стабилен. При этом он повторил, что "доля незадействованных трудовых ресурсов уменьшилась".

"Комитет продолжает считать риски для прогноза экономической активности и рынка труда практически сбалансированными", - говорится в заявлении ФРС, которая считает, что экономика США расширяется умеренными темпами.

В итоговом заявлении ФРС вновь сообщила, что хочет быть "достаточно уверена" в том, что инфляция будет двигаться к ориентиру регулятора на уровне 2 процентов.