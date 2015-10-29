WSJ: Невыплата Киевом долга Москве не помешает МВФ кредитовать Украину

Западные страны в ноябре намерены изменить политику кредитования Международного валютного фонда, что позволит оказывать Украине финансовую поддержку даже в случае невозврата Москве 3 миллиардов долга по "российским" бондам.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве МВФ.

"США и другие западные держатели облигаций в следующем месяце готовятся изменить кредитную политику Фонда, так что МВФ сможет и дальше выполнять программу кредитования Украины, даже если Киев не станет выплачивать России свои долги, сообщают со ссылкой на источник в руководстве фонда", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что министр финансов Украины Наталья Яресько сообщила изданию, что участие России в реструктуризации украинского долга позволяет "деполитизировать процесс, предложив одинаковые условия всем держателям долговых обязательств". Но в интервью после встречи с кредиторами, министр сообщила МВФ, что "российские" бонды не будут включены в программу.

Совет МВФ постановил рассмотреть изменения в политику кредитования МВФ в конце ноября после встречи лидеров "двадцатки", которая пройдет в Турции.

Сотрудник Института Петерсона мировой экономики и экс-представитель США в совете МВФ Дуглас Редикер отметил, что решение МВФ о пересмотре правил кредитования позволит избежать ситуации, когда программа Фонда фактически оказывалась в заложниках у России.

Он также отметил, что таким образом Фонд может уменьшить свою зависимость от недобросовестных действий государств-кредиторов, которые являются акционерами МВФ.

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Как сообща УНИАН, "российский" кредит был получен Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 миллиарда долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд. Украина, считая кредит коммерческим, отнесла его в перечень реструктуризируемых. Российская сторона с этим не согласна и не планирует принимать участие в реструктуризации.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.