Deutsche Bank заплатит $200 миллионов штрафа за нарушение санкций против России

Deutsche Bank практически урегулировал разногласия с регуляторами, которые были вызваны нарушением санкционных законов США, кредитная организация может выплатить штраф в размере примерно 200 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru.

По сведениям издания, нью-йоркский Департамент финансовых услуг и Федеральная резервная система могут объявить о соглашении с Deutsche Bank уже на следующей неделе. В то же время источник Bloobmerg уточнил, что оно никак не повлияет на расследования, которые были начаты в отношении банка окружной прокуратурой Манхэттена и прокуратурой США в Манхэттене.

Представители как Deutsche Bank, так и регуляторов отказались комментировать ситуацию. Ранее Deutsche Bank заявлял, что сотрудничает со следствием.

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Как сообщал УНИАН, предметом расследования является серия так называемых "зеркальных сделок", в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является гражданин США Тим Уисвелл, который был главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранен в ходе внутреннего расследования.

Власти США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, власти США расследуют, разрешал ли филиал банка в России несанкционированно перемещать средства из страны.

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.

В августе сообщалось, что федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками на сумму в несколько миллиардов долларов, которые осуществил крупнейший немецкий банк Deutsche Bank от имени российских клиентов в течение 2015 года.