Deutsche Bank закончил квартал с рекордным убытком

Чистый убыток Deutsche Bank, самого крупного банка в Германии, за третий квартал текущего года составил 6,024 миллиарда евро, сообщает Прайм со ссылкой на финансовую отчетность компании.

"Это многократно превосходит убыток за третий квартал прошлого года в размере 92 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Выручка банка за третий квартал 2015 года достигла значения в 7,33 миллиарда евро, уменьшившись на 7% в годовом выражении.

"Чистый убыток Deutsche Bank по итогам 9 месяцев текущего года достиг 4,6 миллиарда евро против прибыли в 1,25 миллиарда евро годом ранее. Выручка составила 26,88 миллиарда евро, это на 11% больше прошлогоднего показателя", - подчеркивает издание.

"В третьем квартале мы понесли рекордный чистый убыток. Это крайне разочаровывающий результат из-за позиций, о которых мы говорили в октябре", - приводятся в отчетности слова одного из руководителей компании Джона Криэна.

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Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Германия проводят проверки сделок российского офиса Deutsche Bank на 6 миллиардов долларов по подозрению в отмывании денег. Deutsche Bank сам сообщил в мае о проверке операций 2011–2015 гг. Под подозрение попали сделки по покупке деривативов за рубли на внебиржевом рынке и аналогичные продажи за доллары несколькими секундами позже на внебиржевом рынке в Лондоне.