Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 22%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 22% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на решение правления НБУ от 29 октября.

Согласно сообщению, принимая указанное решение регулятор принял во внимание короткосрочные инфляционные риски.

Так, НБУ напомнил, что инфляция в сентябре ускорилась до 2,3% в месяц и ожидает по результатам октября также высокие показатели инфляции.

"Решение правления Национального банка относительно неизменности учетной ставки направлено на сохранение тенденции к снижению инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что рост потребительской инфляции в сентябре обусловлен отложенными эффектами девальвации на цены сезонных товаров и дальнейшим повышением административно-регулируемых тарифов.

Тем не менее, по оценкам НБУ, в сентябре произошло некоторое оживление экономической активности, в частности, снижение индекса производства базовых отраслей замедлилось до 7,4% в годовом измерении по сравнению с 9,7% в августе. Кроме того, регулятор отметил дальнейшую стабилизацию финансовой системы, а также прогресс в снижении среднесрочных инфляционных ожиданий участников рынка.

"В дальнейшем при сохранении ожидаемого дезинфляционного тренда Национальный банк может продолжить смягчение монетарной политики, начатое в августе 2015 года", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, следующее заседание правления по вопросам монетарной политики состоится 17 декабря.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее. С 28 августа Национальный банк снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.