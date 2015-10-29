Мининфраструктуры настаивает на повышении зарплат чиновникам

Министерство инфраструктуры настаивает на повышении уровня заработных плат чиновников и будет использовать все доступные инструменты для достижения этой цели, заявил заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер на бизнес-форуме в Киеве.

"То, что нам не удалось сделать, - это повышение заработных плат чиновников. Мы подали финплан с зарплатами, в 7 раз превосходящими зарплаты этого года. В Минфине над нами посмеялись. Но я четко понимаю, что, если мы этого не сделаем, бороться с коррупцией будет невозможно... По министерству, к сожалению, у нас наложены ограничения на чиновников. Очень важно это ограничение убрать, сделать достойные зарплаты. Это то, что нам пока не удалось в диалоге, борьбе, убеждении, как угодно это можно называть", - сказал Шульмейстер.

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