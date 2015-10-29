Миссия МВФ вернется в Украину на следующей неделе - Гонтарева

Миссия международного валютного фонда по второму пересмотру программы расширенного финансирования EFF прибудет в Украину на следующей неделе.

Об этом в ходе брифинга сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Глава НБУ отметила, что нерешенным остается вопрос государственного бюджета на следующий год, который хочет увидеть миссия.

"Мы ожидаем ее (миссию МВФ – УНИАН) на следующей неделе, но официального письма пока еще не получили. Со стороны Национального банка мы все вопросы согласовали еще в прошлый приезд миссии, вопросы остаются на территории бюджетного процесса. Вопрос приезда миссии будет зависеть от того, когда Минфин подтвердит, что они сверстали бюджет и готовы принять миссию. Но ожидаем на следующей неделе", - сказала она.

Глава НБУ отметила, что Украина надеется по результатам миссии до конца года получить очередной транш кредита МВФ, что позволит увеличить международные резервы с текущих 13 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов США, а также откроет для Украины доступ к финансированию с других источников на сумму более 2 миллиардов долларов США.

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Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято.

11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.