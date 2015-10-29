НБУ хочет завершить стресс-тестирование 20 крупнейших банков до конца ноября

Национальный банк Украины планирует завершить стресс-тестирование 20 крупнейших банков в конце ноября.

Об этом в ходе брифинга сообщила глава Национального банка Валерия Гонтарева.

"В конце ноября мы ожидаем завершения стресс-тестирования 20 крупнейших банков и предоставления банками планов по рекапитализации", - сказала она.

Таким образом, по словам главы НБУ, регулятор будет понимать риски, которые несет в себе текущее состояние банковской системы.

Кроме того, по ее словам, сейчас происходит оценка кредитования связанных лиц в указанных банках.

"В ближайшее время мы ожидаем от банков графиков приведения такого кредитования в соответствии с нормативами. У банков на это есть три года",- сказала она.

Читайте такжеНБУ хочет завершить стресс-тестирование всей банковской системы до середины 2016 года

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен завершить диагностику всей банковской системы страны до середины следующего года.

НБУ в этом году начал повторное стресс-тестирование 20 действующих банков из группы крупнейших по активам, в том числе диагностическое обследование первых 10 банков начато с 20 апреля, следующих 10 банков - с 1 июня.

В ходе этого обследования аудиторские компании Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG проверяют банки на предмет качества активов, достаточности резервов под проблемные кредиты, а также их реальной стоимости и операций со связанными лицами. По результатам обследования будет определена дополнительная потребность банков в капитале, который они должны будут сформировать или пополнить.

В конце июля НБУ сообщал, что украинские банки успешно завершили докапитализацию по результатам проведенного в 2014 году стресс-тестирования в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком.