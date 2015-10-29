МВФ призывает Украину и Россию вступить в диалог о реструктуризации евробондов на $3 миллиарда

Международный валютный фонд призывает Украину и Россию вступить в конструктивный диалог о реструктуризации евробондов на 3 миллиарда долларов, заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"МВФ призывает обе стороны вступить в конструктивный диалог о реструктуризации этих бондов, чтобы обеспечить необходимое финансирование программы МВФ с Украиной и восстановить платежеспособность по долгам", - сказал он.

Также Райс отметил, что Украина пока выполняет все свои обязательства по обслуживанию евробондов, которыми владеет Россия.

"Украина выполняет обязательства по этим евробондам", - подчеркнул директор департамента коммуникаций МВФ.

При этом Райс не ответил на вопрос журналистов о возможности расширения программы для Украины на 3 миллиарда долларов с целью погашения российского долга.

"Мы призываем стороны вступить в конструктивный диалог. Позвольте мне поставить на этом точку", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Натальи Яресько, отказ Российской Федерации от реструктуризации евробондов Украины на 3 миллиарда долларов и дальнейшие судебные разбирательства по этому вопросу не отразятся на взаимоотношениях нашей страны с Международным валютным фондом.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов, которая предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

В периметр реструктуризации входит кредит, полученный Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины на 3 миллиарда долларов через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

По результатам голосования, проходившего до 14 октября, большинство кредиторов поддержали предложенные Украиной условия обмена облигаций, кроме Российской Федерации, которая грозит дефолтом по этим облигациям и намерена отстаивать свои интересы в суде. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина предложила РФ решить вопрос реструктуризации 29 октября, а после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и наша страна готова решать этот вопрос в суде.