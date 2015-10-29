Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 22,90 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2290,3985 (29 октября – 2288,6491)

100 EUR – 2503,4056 (29 октября – 2536,9675)

10 RUR – 3,5693 (29 октября – 3,5040)

Читайте такжеНацбанк сохранил учетную ставку на уровне 22%

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,95/23,00 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,1660/25,2170 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3570/0,3580 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,9040 гривни/доллар, к этому часу было заключено 530 сделок на сумму 491,35 миллиона долларов.