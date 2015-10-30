Минфин: Россия не согласовала реструктуризацию еврооблигаций на сумму $3 миллиарда

00:10, 30 октября 2015
Финансы
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Завершение реструктуризации внешнего долга Украины, включая выпуск новых облигаций внешней государственной ссуды Украины для кредиторов, которые имеют на это право, ожидается 12 ноября 2015 г.

investgazeta.net

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

"Условия реструктуризации были одобрены для 13 серий непогашенных государственных и гарантированных государством еврооблигаций на собрании кредиторов 14 октября 2015 г.", - напомнили в ведомстве.

Вместе с тем в Минфине отметили, что условия реструктуризации не были одобрены только для серии облигаций внешней государственной ссуды в размере 3 миллиарда долларов США, срок погашения которых наступает в декабре 2015 г. "Соответственно, владельцы этих облигаций не смогут получить новые долговые ценные бумаги Украины", - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что завершение процедуры обмена облигаций означает реструктуризацию внешнего долга Украины в размере 15 млрд. долл. США и снижение суммы долга на 20% (3 млрд. долл. США). Это позволит Украине избежать оплаты долга в размере 8,5 млрд. долл. США, срок погашения которого по предварительным облигациям наступает в течение следующих четырех лет.

"Этот успех является результатом 7 месяцев интенсивной работы всех органов власти Украины, которую координировало Министерство финансов Украины, направленной на то, чтобы убедить владельцев украинских облигаций в необходимости реструктуризации долга. Все международные партнеры Украины поддержали необходимость осуществления долговой реструктуризации", - отмечается в заявлении министерства финансов.

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Ранее УНИАН сообщал, что Международный валютный фонд призывает Украину и Россию вступить в конструктивный диалог о реструктуризации евробондов на 3 миллиарда долларов. При этом, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс не ответил на вопрос журналистов о возможности расширения программы для Украины на 3 миллиарда долларов с целью погашения российского долга.

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