Американская Visa ведет переговоры о покупке Visa Europe за $22 миллиарда - СМИ

Американская компания Visa Inc. планирует купить бывшее дочернее предприятие - европейскую платежную систему Visa Europe за $22 млрд, передает Газета.RU со ссылкой на The Wall Street Journal.

«На данном этапе уверенности относительно исхода переговоров нет. И Visa Europe по-прежнему сосредоточена на развитии своего бизнеса», — прокомментировали ситуацию в Visa Europe.

Читайте такжеВ России очередной скандал с платежной системой VisaОтмечается, что данная сделка, завершение которой планируется на конец октября 2015 года, позволит объединить международные платежные операции Visa «под единой эгидой». В случае удачного окончания переговоров, об их итогах станет известно 2 ноября 2015 года, когда компания опубликует отчет за квартал.

Ранее сообщалось, что Visa отказывается от гарантированного обслуживания российских банков.