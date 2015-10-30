ВВП Украины в третьем квартале вырос на 1% - Гонтарева

Национальный банк Украины оценивает рост ВВП Украины в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом в 1%.

Об этом в ходе встречи с участниками Американской торговой палатой заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

«Вы помните, какое беспрецедентное падение было в прошлом году и в первом и втором кварталах этого года? В третьем квартале мы растем, за третий квартал есть 1%. Мы видим, во всех секторах пошел рост», – сказала Гонтарева.

При этом, по ее словам, по итогам года регулятор сохранил свой прогноз падения ВВП на уровне 11,6%.

«В прошлом году минус 7%, в этом году – минус 11,6%. В прошлом году мы потеряли 30% депозитов в локальной валюте, а долларе – более 40%, плюс война, плюс расходы на военный бюджет, которые нигде не были предусмотрены, плюс газ, который нечем было оплачивать, но мы это прошли», – сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, согласно оперативной оценке Госстата, во втором квартале объем украинского ВВП сократился на 14,7% (против сокращения на 17,2% в первом квартале этого года). При этом по сравнению с предыдущим кварталом ВВП Украины снизился всего на 0,9%, в то время как в первом квартале ВВП «просел» на 5,3%.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 12%.