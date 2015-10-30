Банк Японии решил продолжить увеличивать денежную базу: иена сразу обвалилась

Банк Японии 30 октября вновь подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 664 миллиарда долларов), говорится в заявлении финансового регулятора по итогам его очередного заседания, передает ПРАЙМ.

Решение было принято большинством членов комитета по монетарной политике — 8 "за" и 1 "против", при этом до начала заседания регулятора некоторые аналитики даже ждали возможного смягчения денежной политики.

Читайте такжеЭкономика Японии сократилась на 1,6%Банк Японии будет выкупать государственные облигации страны таким темпом, что их количество в обращении будет ежегодно увеличиваться в объеме примерно на 80 триллионов иен. Средний срок погашения ценных бумаг составит примерно 7-10 лет. Регулятор также намерен поддерживать количество корпоративных облигаций в обращении на уровне 2,2-3,2 триллиона иен.

ЦБ страны проводит количественное и качественное смягчение (QQE) монетарной политики с целью достичь целевого показателя стабильности цен в 2%.

"Ошибочно полагать, что на Банк Японии нет давления к смягчению. Экономика находится не в самой лучшей форме, а до инфляции в 2% еще очень и очень далеко. Банк Японии продолжит оценивать возможности дополнительного смягчения", - комментирует решение Банка Японии экономист Credit Agricole SA Казухико Огата.

На фоне решения Центробанка курс японской валюты снизился по отношению к доллару - курс доллара к иене рос до 121,20 иены за доллар со 121,13 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос при этом на 0,05% - до 97,27 пункта. Курс евро к доллару повысился до 1,0985 доллара с 1,0978 доллара за евро накануне.