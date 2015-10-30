Нацбанк предлагает снизить ставку налога на доходы от депозитов
10:47, 30 октября 2015Финансы
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До 15% с нынешних 20%.
REUTERS
Национальный банк Украины предлагает Министерству финансов снизить ставку налогообложения доходов от депозитов физических лиц до 15% с 20%, действующих в настоящее время.
Об этом в ходе встречи с участниками Американской торговой палатой заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.
Читайте такжеМиссия МВФ вернется в Украину на следующей неделе - ГонтареваПо ее словам, для регулятора в прошлом году стало неожиданностью введение ставки указанного налога на уровне 20%.
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