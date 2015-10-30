Нацбанк предлагает снизить ставку налога на доходы от депозитов

Национальный банк Украины предлагает Министерству финансов снизить ставку налогообложения доходов от депозитов физических лиц до 15% с 20%, действующих в настоящее время.

Об этом в ходе встречи с участниками Американской торговой палатой заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Читайте такжеМиссия МВФ вернется в Украину на следующей неделе - ГонтареваПо ее словам, для регулятора в прошлом году стало неожиданностью введение ставки указанного налога на уровне 20%.