Нацбанк сегодня на аукционе по голландской схеме планирует продать $50 миллионов

Национальный банк Украины сегодня проведет валютный аукцион по продаже 50 млн долл. по голландской схеме.

Об этом в ходе встречи с участниками Американской торговой палатой заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Читайте такжеНацбанк предлагает снизить ставку налога на доходы от депозитовПо ее словам, регулятор не будет устанавливать курс продажи валюты, а банки будут сами предлагать тот курс, по которому они готовы покупать валюту.

«Когда была нестабильная ситуация на валютном рынке, мы объявили в понедельник и вторник интервенцию по курсу 23 грн/долл. и не получили ни одной заявки. Вчера мы увидели неспокойную ситуацию на рынке, и сегодня мы объявили аукцион по продаже 50 млн долл. Это обычный голландский аукцион. Мы специально объявили аукцион, чтобы все понимали, что мы не стоим в коридоре 21-23 грн/долл.», - сказала она.

Вместе с тем, глава НБУ отметила, что рынок уже на протяжении долгого периода времени находится в так называемом валютном коридоре НБУ в 21-23 грн/долл., что составляет волатильность в 10% и рынок к ней привык.

«Это 10% между 21 грн/долл. и 23 грн/долл., это довольно большая волатильность и рынок к ней привык. Представить себе подобное в начале 2014 года было невозможно», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины дважды на текущей неделе - в понедельник и вторник - выходил на межбанковский валютный рынок с интервенцией по продаже валюты по курсу 23 грн/долл., при этом ни одной заявки на покупку валюты не было.

По словам главы НБУ, на прошлой неделе на валютном рынке наблюдалась некоторая волатильность, связанная с проведением в Украине местных выборов.

Колебания курса гривни на прошедшей неделе проходили в диапазоне в 21-23 грн/долл., в котором рынок находится в течение последних нескольких месяцев.