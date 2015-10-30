Польша выделит $230 тысяч на развитие предпринимательства на Донбассе

Об этом перед церемонией подписания документов в Киеве сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Павлик. "До сегодня мы, в основном, сосредотачивались на оказании гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам. Существует необходимость связать гуманитарную помощь и помощь в развитии", - сказал Конрад Павлик.

Читайте такжеПРООН выделит Украине деньги на восстановление Донбасса

По словам польского чиновника, данный проект не только поможет улучшить материальное положение внутренне перемещенных лиц, но и позитивно скажется на экономике восточных регионов и Украины. Также он отметил, что Польша в новой программе сотрудничества на 2016-2020 годы. сократила число приоритетных стран до 10 с 20, но Украина по-прежнему занимает высокое место в этом списке.

Директор Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Янтомас Химстра заявил, что ПРООН совместно с правительством Украины будет отвечать за распределение выделяемых средств. Целью проекта является проведение тренингов по развитию навыков предпринимательства, предоставление юридических консультаций по регистрации бизнеса и грантовая поддержка для открытия собственного дела. "Единственным, что является лучше получения воды, еды и убежища от кого-либо – это заработать их самостоятельно", - сказал Химстра.

Справка УНИАН. Программы развития Организации Объединенных Наций является подразделением ООН, которое поддерживает стратегические инициативы по устойчивому развитию общества. ПРООН в Украине оказывает поддержку в искоренении бедности, повышении потенциала населения, обеспечении равного доступа к результатам развития, сохранении окружающей среды и содействии демократии.

По данным Министерства социальной политики Украины по состоянию на 14 сентября на учете находилось 1 млн 483 тыс. 119 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.