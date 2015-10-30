Гонтарева рассчитывает на рост золотовалютных резервов до $15 миллиардов до конца года

Национальный банк Украины ожидает, что золотовалютные резервы Украины к концу текущего года увеличатся до 15 миллиардов долларов.

Об этом в ходе встречи с участниками Американской торговой палаты заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"На конец года мы ожидаем резервы на уровне 15 миллиардов долларов, но наша амбициозная цель была 18 миллиардов долларов. Чем отличаются 15 миллиардов долларов от 18 миллиардов долларов? Отличаются исключительно третьим траншем программы МВФ", - сказала она.

Глава НБУ отметила, что ранее ожидалось, что третий транш Украина получит сразу после приезда миссии МВФ менее месяца назад.

"Мы должны были успеть это (нарастить резервы до 18 миллиардов долларов -УНИАН) сделать, потому что после revue (пересмотр программы - УНИАН), на которое приезжала миссия меньше месяца назад, мы должны были получить наш третий транш", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины за сентябрь, по предварительным данным, выросли на 1,2%, или на 157 миллиона долларов, - до 12,774 миллиарда долларов.

За 2014 год резервы НБУ сократились на 12,883 миллиарда долларов, или на 63,1%, - до 7,533 миллиарда долларов на 1 января 2015 года.