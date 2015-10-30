Россия не согласовала условия реструктуризации украинского госдолга на $3 миллиарда

Министерство финансов Украины и правительство Российской Федерации не достигли соглашения по условиям реструктуризации облигаций внешнего государственного долга на сумму 3 миллиарда долларов США, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года, сообщается в заявлении на сайте министерства.

Вместе с тем, согласно сообщению, Минфин ожидает, что процесс реструктуризации и выпуска новых долговых бумаг для 13 держателей украинских евробондов, согласившихся на реструктуризацию, завершится 12 ноября.

"Условия реструктуризации не были одобрены лишь для серии облигаций внешнего государственного займа в размере 3 миллиарда долларов США, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года. Соответственно, владельцы этих облигаций не смогут получить новые долговые ценные бумаги Украины", - говорится в сообщении.

Минфин отметил, что завершение процедуры обмена облигаций означает реструктуризацию внешнего долга Украины в размере 15 миллиардов долларов и снижение суммы долга на 20% или на 3 миллиарда долларов, что позволит Украине избежать оплаты долга в размере 8,5 миллиарда долларов, срок погашения которого наступает в течение следующих четырех лет.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 3,8 миллиарда долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 11,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины для завершения голосования в поддержку предложенных нашей страной условий обмена ценных бумаг. Более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились на условия списания и пролонгации долговых платежей и приняли решение списать 3 миллиарда долларов долгов. Украина предложила Российской Федерации решить вопрос реструктуризации так называемого "российского долга" в объеме 3 миллиарда долларов, выплата которого должна была состояться в декабре 2015 года, 29 октября, если этот вопрос не будет решен, Украина и Россия будут рассматривать этот вопрос в судебном порядке.