Более 70% пенсионеров уже получили повышенные пенсии: минимальная теперь составляет 1074 гривень

Минимальная пенсия теперь составляет 1074 гривень / eho-ua.com

Более 70% пенсионеров, или 8,6 миллиона человек, уже получили повышенные пенсии, сообщил глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный на брифинге в Киеве.

"В целом повышение пенсий с 1 сентября коснулось 8,6 миллиона из 12,3 миллиона наших пенсионеров, то есть более 70% людей получили повышение (пенсий – УНИАН)", – сказал Зарудный.

По его словам, на эти цели дополнительно направлено 4 миллиарда гривень, а увеличенные социальные выплаты получили 115 тысяч инвалидов и участников войны, более 67 тысяч шахтеров, свыше 80 тысяч человек из семей погибших военнослужащих и другие категории пенсионеров.

При этом Зарудный отметил, что повышение пенсий состоялось на три месяца раньше запланированного срока благодаря тому, что правительству удалось найти дополнительные ресурсы.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров инициировал с 1 сентября 2015 года повышение социальных стандартов. В частности, минимальная заработная плата была установлена на уровне 1 378 гривень, а минимальная пенсия - 1 074 гривни. Кроме того, была повышена зарплата работникам бюджетной сферы.

17 сентября Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2015 год” (№3060), которым предусмотрено увеличение плановых доходов госбюджета на 14,3 миллиарда гривень. По оценкам Министерства финансов, 10 миллиардов гривень из этой суммы будут направлены на повышение социальных стандартов.