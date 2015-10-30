Правительство хочет в следующем году повысить пенсии в два этапа

Правительство запланировало провести повышение пенсий в мае и декабре 2016 года, заявил глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный на брифинге в Киеве.

"Хочу также сообщить, что уже в следующем году предполагается дважды увеличить размеры пенсионных выплат – в мае и декабре", – сказал Зарудный.

Он также добавил, что повышение может произойти и раньше намеченного срока, если позволит финансовая ситуация.

Кроме того, по словам Зарудного, Пенсионный фонд работает над увеличением доходов путем оптимизации административных расходов. В частности, правительство приняло постановление о сокращении штата Пенсионного фонда почти на 4,5 тысячи работников. В ближайшем будущем будет закрыто 160 районных и городских управлений фонда, вместо которых останутся лишь залы обслуживания.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров инициировал с 1 сентября 2015 года повышение социальных стандартов. В частности, минимальная заработная плата была установлена на уровне 1 378 гривень, а минимальная пенсия - 1 074 гривни. Кроме того, была повышена зарплата работников бюджетной сферы.

17 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2015 год" (№3060), которым предусмотрено увеличение плановых доходов госбюджета на 14,3 миллиарда гривень. По оценкам Министерства финансов, 10 миллиардов гривень из этой суммы будут направлены на повышение социальных стандартов.