В столице Азербайджана массово закрываются салоны, магазины и кафе

В столице Азербайджана продолжают массово закрываться магазины дорогой одежды, салоны красоты, кафе и другие объекты быта, передает AZE.az.

В центре Баку на многих бутиках вывешены объявления об их закрытии и сдаче помещений в аренду. Аналогичная картина наблюдается и в других районах Баку - салоны красоты, кафе, автосалоны и магазины прекратили свою деятельность.

По словам работников магазинов, объекты закрываются из-за высокой арендной платы и отсутствия клиентов. Основная причина - девальвация маната.

Читайте такжеАзербайджан из-за высокой цены приостановил закупку российского газаЗакрытие различных объектов стало предметом обсуждения на уровне правительства Азербайджана. Эту проблему поднял глава государства Ильхам Алиев, который на совещании, посвященном подведению итогов за девять месяцев года, сказал, что в последнее время были закрыты около 30 тысяч рабочих мест, назвал это недопустимым и дал поручения министерствам и ведомствам принять меры, чтобы остановить эти процессы.

Согласно информации, опубликованной в бюллетене Центробанка страны за 30 октября, официальный курс доллара составил 1,0493 маната. Курс евро - 1,1516 маната.

ЦБ Азербайджана с 16 февраля перешел на использование бивалютной корзины при определении курса маната. То есть, ЦБ отказался от привязки нацвалюты к доллару и перешел к корзине валют, где доля евро составляет 30%. 21 февраля ЦБ перешел к плавающему курсу - за один день девальвация маната составила 35% - 1,05 маната за $1 против 0,7862 маната/$1.