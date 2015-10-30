Кабмин в широком составе обсудит сегодня подготовку к приезду миссии МВФ

Кабинет министров Украины сегодня проведет встречу представителей всех министерств для обсуждения подготовки к приезду миссии Международного валютного фонда, которая ожидается на следующей неделе.

Об этом в ходе встречи с участниками Американской торговой палаты заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Сегодня у нас вечером в Кабмине встреча всех министерств по поводу подготовки к визиту этой миссии", - сказала она.

При этом Гонтарева отметила, что МВФ согласовал с Нацбанком все условия, необходимые для получения третьего транша по программе, а не согласованными остаются вопросы бюджета на следующий год, налоговой реформы и назначения антикоррупционного прокурора.

"Со стороны НБУ у нас полная кооперация с МВФ. НБУ согласовал все еще в прошлый визит миссии. К сожалению, у нас вопрос в антикоррупционном прокуроре, еще не сведен до конца бюджет, еще не решено, старая или новая налоговая база будет, и так далее", - сказала глава Нацбанка.

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Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы расширенного финансирования EFF ожидается в Украине на следующей неделе. Миссия Международного валютного фонда 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято.

11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов Украина получила 13 марта, второй на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа.