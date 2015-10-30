Ежемесячно куда-то исчезают 50 миллионов с 5-процентного местного розничного налога - эксперт

Разница между ежемесячными ожиданием и начислением 5-процентного местного розничного налога составляет 50 миллионов гривень.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина Президент Национальной организации розничной торговли Юрий Бондарев.

"В целом, украинцы тратят около 50 миллиардов гривень на покупку табачных изделий в год. Соответственно, 5% - это около 2,5 миллиарда в год или чуть больше 200 миллионов гривень в месяц. То есть, предполагается, что украинцы платят эти деньги из своего кошелька и рассчитывают получить их в свои местные бюджеты. Но мы видим расчетную разницу в 50 миллионов гривень в месяц между ожиданием и начисленным. Естественно, может возникнуть риторический вопрос, где же деньги? Опять-таки можно лишь ответить, что они потерялись по пути", - объяснил Бондарев.

По его словам, причина проста - отсутствие возможностей в автоматизированном контроле за исполнением положений данного закона и низкая налоговая дисциплина со стороны некоторых розничных предприятий.

"Мне известно о массовом появлении фирм-однодневок, через которые на огромные суммы реализовались подакцизные товары, в первую очередь алкоголь и табачные изделия, после чего они исчезали без уплаты 5% налогов", - отмечает Бондарев.

По словам президента Национальной организации розничной торговли, необходимо увеличить специфические ставки "национального акциза" - на 70-80 копеек с пачки для сигарет, на гривню для бутылки пива и внедрить простой механизм автоматического отчисления этой увеличенной части акцизного сбора в регионы на основании доли оборота розничной торговли в каждой области относительно всей страны.

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Также необходимо возложить обязательство по оплате увеличенного акцизного сбора на производителей подакцизных товаров, как происходит уже на протяжении многих лет. Если посмотреть на существующие рейтинги налогоплательщиков, лидерами являются табачные производители. Это международные компании и их высокие места обеспечены высоким уровнем налогов и, прежде всего, налоговой дисциплиной, отметил Бондарев.