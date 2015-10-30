Нацбанк считает нецелесообразным накопление рекордных сумм на казначейском счете при дефицитном бюджете

Национальный банк считает нецелесообразным накопление крупных сумм на едином казначейском счете при дефицитном бюджете.

Об этом в ходе встречи с участниками Американской торговой палатой заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, в конце года эти средства будут использованы и могут осуществить сильное давление на финансовую стабильность.

"Я понимаю, что мы очень гордимся тем, что когда наша команда пришла к власти у нас был ноль на казначейском счете, а сейчас были дни, когда казначейский счет достигал 42 миллиардов гривень. При дефицитном бюджете достигать 42 миллиардов это не очень хорошо. Национальный банк это не приветствует. Это говорит о том, что нужно сделать кэш менеджмент, чтобы там таких сумм не скапливалось. Потому что скопление этой суммы и выпадение ее на рынок в конце года негативно может сказаться на финансовой стабильности", - сказала Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2015 года составил 47,128 миллиарда гривень, и третий раз подряд обновил рекорд за последние 12 лет.

При этом эксперты отмечают, что рекордные суммы остатков средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на протяжении последних трех месяцев говорят о неэффективном использовании средств государственного бюджета.