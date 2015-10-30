Дефицит платежного баланса Украины сократился до $1 миллиона

Платежный баланс Украины в январе-сентябре 2015 года сведен с дефицитом 1 миллион долларов против дефицита в 4,947 миллиарда долларов за аналогичный период 2014 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По предварительным данным НБУ, в сентябре платежный баланс сведен с профицитом на уровне 348 миллионов долларов против дефицита на уровне 360 миллионов долларов годом ранее.

Регулятор отметил, что формирование профицита платежного баланса в сентябре обусловило рост международных резервов до 12,8 миллиарда долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на 4 месяца.

Профицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил 135 миллионов долларов против дефицита в сентябре прошлого года в 840 миллионов долларов.

Читайте такжеДефицит платежного баланса Украины уменьшился почти в 5,3 раза

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-августе 2015 года сведен с дефицитом 349 миллионов долларов, что в 13 раз меньше дефицита на уровне 4,587 миллиарда долларов за аналогичный период 2014 года. В 2014 году платежный баланс Украины был сведен с дефицитом 13,307 миллиарда долларов против профицита в 2,023 миллиарда долларов по итогам 2013 года.