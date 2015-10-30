Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 22,99 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2299,3727 (30 октября – 2290,3985)

100 EUR – 2533,2189 (30 октября – 2503,4056)

10 RUR – 3,5719 (30 октября – 3,5693)

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Как сообщал УНИАН, 30 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,00/23,10 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,3130/25,4230 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3580/0,3600 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 22,9937 гривни/доллар, к этому часу было заключено 526 сделок на сумму 436,72 миллиона долларов.