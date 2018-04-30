Баланс недели: требования МВФ, деньги на газ и борьба за украинское небо

Основной кредитор Украины - Международный валютный фонд на минувшей неделе призвал Украину и Россию договориться о реструктуризации 3 млрд долл. по евробондам, выпущенным правительством Николая Азарова и купленных северным соседом. «МВФ призывает обе стороны вступить в конструктивный диалог о реструктуризации этих бондов, чтобы обеспечить необходимое финансирование программы МВФ с Украиной и восстановить платежеспособность по долгам», - заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Однако, 29 октября Россия так и не приняла предложение Украины реструктуризировать долг. «Условия реструктуризации не были одобрены лишь для серии облигаций внешнего государственного займа в размере 3 млрд долл. США, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года. Соответственно, владельцы этих облигаций не смогут получить новые долговые ценные бумаги Украины», - сообщили в Министерстве финансов.

Словесная дуэль по поводу этих злосчастных 3 млрд идет давно. Премьер Арсений Яценюк ранее неоднократно заявлял: России лучше согласиться на реструктуризацию – других условий, нежели для Комитета кредиторов, она не получит. Таковы правила.

Но Россия упорно стоит на своем. Это означает, что дальнейшие переговоры о процедуре реструктуризации с ней стали невозможными. Остается лишь ожидать дальнейшего развития событий, которое может завершиться судебным разбирательством. «Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела с Российской Федерацией», - ранее отмечал Яценюк.

Северный сосед, развязавший войну на Донбассе, рассчитывал, что своим упрямством загонит Украину в ловушку, лишив поддержки со стороны основного кредитора - МВФ. Ведь действующая политика Фонда не позволяет кредитовать страны, не выплачивающие официальный долг, а таковым является российский кредит. Но чтобы поддержать Украину, МВФ готов изменить свои правила, что может состояться в ноябре. «Эта работа длится уже несколько лет и включает разные элементы. Она включает дискуссию о реформе, которая позволит Фонду при наличии долга официальным кредиторам предоставлять финансирование в четко описанных обстоятельствах», - сообщил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс.

Для Украины принятие подобных изменений в политике МВФ критически важно, поскольку следование утвержденной программе EFF является обязательным условием кредитования со стороны остальных международных партнеров, включая кредитные гарантии США. Кстати, министр торговли США Пенни Прицкер в ходе официального визита в Киев заявила - США готовы предоставить Украине 1 млрд долл. кредитных гарантий, но, если наша страна продолжит сотрудничать с МВФ. «Основными предварительными условиями выделения кредитных гарантий являются выполнение программы МВФ и борьба с коррупцией, антикоррупционная реформа», - уточнила Прицкер.

По словам министра торговли США, эти средства будут использованы на проведение экономических реформ и повышение инвестиционной привлекательности нашей страны.

Таким образом, ситуация вокруг финансового будущего Украины накаляется накануне приезда очередной миссии МВФ, которая на следующей неделе будет оценивать проект бюджета и ход антикоррупционной реформы.

Бюджетный процесс и чистка налоговой

Приезд на следующей неделе миссии МВФ заставляет правительство ускорить процесс налоговой реформы и подготовку основного финансового документа страны - госбюджета на 2016 год. Кабмину предстоит не только убедить ревизоров из МВФ, но и договориться с народными депутатами, которые готовят свой вариант налоговой реформы.

Кстати, появление альтернативной налоговой реформы от депутатов уже насторожило МВФ, привыкшего работать с Минфином. По словам представителя фонда в Украине Жерома Ваше, для нашей страны эта реформа является чрезмерным риском, поскольку уменьшение доходной части бюджета на 10% ВВП в течение одного года, предлагаемое парламентариями, - практически беспрецедентно в мировом масштабе.

И если фискальная политика является одной из проблемных сфер государственного управления, на чем периодически акцентирует внимание МВФ, то макрофинансовое состояние Украины постепенно стабилизируется.

По словам главы Национального банка Валерии Гонтаревой, регулятор сохранил прогноз инфляции в 2016 году на уровне 12%. При этом ВВП Украины уже в третьем квартале этого года вырос на 1%.

В связи с этим Нацбанк выступил с инициативой снизить ставки налога на доход по депозитам до 15% с действующих 20%, однако не снизил учетную ставку с нынешних 22% из-за высоких инфляционных ожиданий.

«Решение правления Национального банка относительно неизменности учетной ставки направлено на сохранение тенденции к снижению инфляционных ожиданий», - подчеркнули в НБУ.

Также Нацбанк сообщил, что инфляция в сентябре и октябре превысила прогнозы. При этом регулятор к концу года планирует увеличить золотовалютные резервы с 12,8 млрд долл. до 15 млрд долл., хотя ранее рассчитывал на достижение отметки в 18 млрд долл.

«На конец года мы ожидаем резервы на уровне 15 млрд долл., но наша амбициозная цель была 18 млрд долл. Чем отличаются 15 млрд долл. от 18 млрд долл.? Отличаются исключительно третьим траншем программы МВФ», - сказала Гонтарева.

Таким образом, в Национальном банке получение третьего транша МВФ до конца года считают туманной перспективой, хотя изначально правительство планировало получить кредит уже в октябре.

В новый год без российского газа

На фоне сложных переговоров с кредиторами финансирование закупок газа стало краеугольной проблемой для украинского бюджета. Украина в текущем году не смогла обойтись без закупок голубого топлива из России, договорившись о поставках 2 млрд куб. м.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, оговоренный объем будет полностью поставлен в Украину уже 31 октября, а с 1 ноября поставки из России будут кардинально сокращены.

«Мы останемся с воскресенья в каком-то объеме, который будет меньше, чем эти 2 миллиарда. Мы брали рекордно со скоростью отбора 114 млн кубометров в сутки, а сейчас она упадет до какого-то уровня, который мы определим», - сказал он.

Также глава Коболев отметил, что до конца года Украина будет балансировать между закупками в России и ЕС в зависимости от ценовой конъюнктуры.

При этом, по его словам, в следующем году Украина сможет обойтись без российского газа и ограничиться лишь поставками из ЕС, благодаря уменьшению потребления.

«Я думаю, что в 2016 году можно будет смело сказать, что мы сможем полностью обойтись без российского газа», - подчеркнул он.

Кроме того, Украина рассчитывает до конца текущего года получить 500 млн долл. кредита от Всемирного банка, который будет использован на закупку голубого топлива.

Средства же ЕБРР в объеме 300 млн долл., выделенные Украине на аналогичные цели, будут использованы после проведения тендера по определению поставщика газа через западную границу страны.

Коболев допустил, что российский «Газпром» может захотеть продать Украине газ на западной границе в рамках этого тендера.

Борьба за украинское небо

Прекращение прямого авиасообщения между Украиной и Россией на минувшей неделе стало предметом активных обсуждений во властных кругах. Стороны даже успели провести раунд переговоров о перспективах отмены запрета, который не привел к какому-либо результату.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что следующий раунд переговоров возможен только после прекращения Россией полетов в Крым и уплаты штрафа в размере 610 млн грн.

Затем Росавиация вновь обратилась в Госавиаслужбу с просьбой сесть за стол переговоров, но позиция украинской стороны осталась неизменной.

«Несмотря на обращение Росавиации о проведении повторных переговоров, наша позиция остается неизменной. Рассмотрение вопроса о переговорах возможно только в случае выполнения уже озвученных условий - прекращения полетов российских авиакомпаний в Крым и уплаты штрафов за эти полеты», - сообщили в Мининфраструктуры.

Между тем, отменой прямого авиасообщения не преминули воспользоваться авиакомпании соседних стран: в конкурентную борьбу за украинское небо вступили Беларусь, Молдова и Грузия, готовые взять на себя транзитное сообщение.

Твердость позиции Украины и несогласие России принять условия снятия санкций наводят на мысль, что прямое авиасообщение между странами становится отдаленной перспективой.

Максим Шевченко (УНИАН)