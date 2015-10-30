Профицит госбюджета с начала года составил 8,8 миллиарда

Положительное сальдо государственного бюджета Украины в январе-сентябре составило 8,8 миллиарда гривень против дефицита в 40,1 миллиарда гривень за аналогичный период годом ранее.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора.

По данным НБУ, государственный бюджет по итогам сентября сведен с профицитом в 1,1 миллиарда гривень.

В то же время регулятор отметил замедление темпа роста доходов в сентябре до 53,9% по сравнению с сентябрем 2014 года вследствие снижения темпов прироста налоговых поступлений. НБУ объясняет это эффектом базы сравнения вследствие исчерпывания действия налоговых изменений прошлого года (в августе 2014 года был введен военный сбор и налог на депозиты, и повышены акцизы). Одновременно, по данным НБУ, в сентябре в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом увеличились неналоговые поступления благодаря перечислению Нацбанком 8 миллиардов гривень прибыли.

По информации регулятора, рост расходов в сентябре ускорился до 27,3% по сравнению с сентябрем прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, сальдо государственного бюджета Украины в августе вернулось к положительному значению (профициту) и составило почти 10 миллиардов гривень. По итогам января–августа кумулятивное сальдо госбюджета также было положительным и составило 7,7 миллиарда гривень, при этом за аналогичный период прошлого года госбюджет был сведен с дефицитом на уровне 35,2 миллиарда гривень.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 миллиарда гривень, расходы – 566,870 миллиарда гривень, предельный объем дефицита – 75,820 миллиарда гривень, или 4,1% ВВП, потолок госдолга – 1,394 триллиона гривень.