Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию еще одного банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка «Капитал» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка продлится два года - до 29 октября 2017 года включительно. Ликвидатором банка назначен Александр Ильчук.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 20 июля принял решение об отнесении банка «Капитал» к категории неплатежеспособных, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.
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Банк «Капитал» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших банков по объему активов.
По информации на сайте НБУ, ключевыми владельцами банка являются проживающие в г. Донецк граждане Украины Руслан Щербань и Виолетта Эпель, владеющие 30,4681% и 24,7324% акций банка соответственно.