МВД арестовало 2,6 миллиарда гривень на счетах в банке Александра Януковича

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"ГСУ МВД осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении служебных лиц ПАО "Всеукраинский банк развития" (далее – ПАО "ВБР"), который принадлежит Януковичу О.В., по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст.209 УК Украины", - сообщил министр.

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Он добавил, что в ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица ПАО "ВБР" в период 2012-2014 годов незаконно выдали кредиты государственным предприятиям по завышенным процентным ставкам, а полученные преступные доходы легализовали путем размещения средств на депозитных счетах владельца банка – Януковича О.В. и подконтрольных лиц – работников банка "ВБР" и других юридических лиц.

"Следователями ГСУ МВД проведен обыск в ПАО "ВБР" и наложен арест на депозитные счета физических и юридических лиц на сумму более 2,6 млрд. грн. (из которых 12 млн. грн. принадлежат лично Януковичу О.В.)", - подчеркнул Арсен Аваков.

По имеющимся у следствия данным ноябре 2015 года запланировано начало ликвидационной процедуры ПАО "ВБР", в результате которой депозитные средства могли быть возвращены Януковичу О.В. и подконтрольными ему физическим и юридическим лицам.

Справка УНИАН. Евросоюз 5 марта 2014 года заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине. 5 марта 2015 года Евросоюз исключил из санкционного списка Портнова, а также экс-советника Януковича Игоря Калинина, экс-главу Службы безопасности Александра Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея.

Виктор Янукович позже подал иск в ЕСПЧ, пытаясь доказать, что в отношении него в Украине были нарушены права человека.